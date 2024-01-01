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طقس فلسطين: غائم جزئيا وانخفاض درجات الحرارة

الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: غائم جزئيا وانخفاض درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة, بحيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام، وتكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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