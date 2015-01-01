الرئيس الإيراني ينفي إرسال صواريخ فرط صوتية لـ”أنصار الله”..

وكالات / سما/

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الاثنين إن طهران لم ترسل صواريخ فرط صوتية إلى جماعة “أنصار الله” في اليمن، وذلك بعد يوم من استخدام الجماعة أحد هذه الصواريخ لضرب إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستجعل الحوثيين المتحالفين مع إيران يدفعون “ثمنا باهظا” بعد إطلاقهم صاروخا وصل إلى وسط إسرائيل لأول مرة أمس الأحد. ويسيطر الحوثيون على شمال اليمن.

وقال بزشكيان “يستغرق الشخص أسبوعا للسفر إلى اليمن (من إيران)، كيف يمكن لهذا الصاروخ أن يصل إلى هناك؟ لا نملك مثل هذه الصواريخ لنقدمها إلى اليمن”.

لكن إيران عرضت العام الماضي ما وصفته بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي مصنوع محليا، ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا للصاروخ الذي يحمل اسم “فتاح” خلال احتفال.

كما تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الإثنين الحؤول دون “مضايقة” شرطة الأخلاق للنساء في الجمهورية الإسلامية، وذلك في تصريحات تزامنت مع ذكرى مرور عامين على وفاة مهسا أميني.

وقال بزشكيان إن “شرطة الأخلاق ليست مولجة مواجهة (النساء)، وسأحرص على ألا تقوم بمضايقتهن”، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في طهران، هو الأول منذ توليه منصبه مطلع آب/أغسطس.

وأتت تصريحات بزشكيان في الذكرى السنوية الثانية لوفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وأثارت وفاتها احتجاجات واسعة في الجمهورية الإسلامية استمرت أشهرا.

وقتل المئات على هامش الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات. كما تمّ توقيف الآلاف على هامش التحركات التي اعتبرتها طهران بمعظمها “أعمال شغب” مدعومة من أطراف غربيين أو مناهضة للجمهورية الإسلامية.

وفاز الرئيس الإصلاحي بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب وفاة المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في شمال غرب الجمهورية الإسلامية في أيار/مايو.

وكان بزشكيان تعهد خلال حملته الانتخابية أن يسحب من الشوارع عناصر شرطة الأخلاق المولجة الاشراف على الالتزام ببعض القوانين الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية، وفي مقدمها الحجاب الإلزامي لكل النساء.

وأكد بزشكيان “حتى المدعي العام أعلن أنهم (عناصر شرطة الأخلاق) ليست لديهم الصلاحية لمواجهة” النساء في الشارع.

وكان الرئيس الإيراني انتقد في أيلول/سبتمبر 2022 حين كان لا يزال نائبا في مجلس الشورى، الشرطة على خلفية وفاة أميني بعد توقيفها.

وتعهد الإثنين العمل على تخفيف القيود الصارمة على شبكة الانترنت خصوصا منصات التواصل الاجتماعي.

وبعدما كانت حظرت الدخول الى شبكات مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر خلال الأعوام الماضية، منعت السلطات الإيرانية مع بداية احتجاجات 2022، استخدام تطبيقي واتساب وإنستغرام. ولا يمكن الدخول الى هذه المنصات في الوقت الراهن التي يحظى بعضها بشعبية واسعة لدى الإيرانيين، من دون شبكة افتراضية خاصة (“في بي أن”).

– العلاقات مع الغرب –

وتطرّق بزشكيان خلال مؤتمره الصحافي الى العلاقات المتوترة مع الدول الغربية، إضافة الى التعاون بين الجمهورية الإسلامية وروسيا في المجال العسكري.

وقال “نحن لا نقاتل الولايات المتحدة في حال احترمت حقوقنا، نحن لا نريد أن نقاتل أحدا، نريد التقدم بكلّ أمان”.

وأضاف “نحن لا نسعى للحصول على أسلحة نووية، واحترمنا إطار الاتفاق” المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي.

وتابع “نحن نبحث دائما عن الحفاظ على هذا الإطار”، مذكّرا بأن الأميركيين هم من نكثوا به، ما “اضطر” إيران لاتخاذ إجراءات مماثلة من جهتها.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة منذ عام 1980 بعد أشهر من انتصار الثورة الإسلامية وأزمة الرهائن في سفارة واشنطن بطهران.

– “انزعوا سلاح إسرائيل” –

وعلى رغم العداوة بين البلدين، الا أنهما خاضا خلال العقود الماضية مباحثات غير مباشرة أو بوساطة أطراف ثالثة في ملفات شتى، كان من أبرزها برنامج إيران النووي. وأفضت تلك المباحثات الى اتفاق “خطة العمل الشاملة المشتركة” بين طهران وست قوى دولية كبرى في العام 2015.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، لقاء تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرضت عقوبات على طهران.

وردت الأخيرة ببدء التراجع تدريجا عن التزامات أساسية بموجب الاتفاق منها نسبة تخصيب اليورانيوم.

الى ذلك، انتقد بزشكيان العقوبات الجديدة التي فرضتها دول غربية على طهران في الآونة الأخيرة، على خلفية اتهامها بتزويد روسيا صواريخ بالستية قصيرة المدى لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وهو ما نفته طهران.

وقال الرئيس الإيراني “من المحتمل أن روسيا وإيران تعاونتا عسكريا في الماضي… لأنه لم يكن ثمة حظر على ذلك في حينه”، مضيفا “ما يمكنني قوله بثقة هو أنه منذ وصولنا (الى سدة الرئاسة)، لم نعطهم (الروس) أي شيء يبرر أن يقاطعنا” الغرب.

في المقابل، أكد الرئيس الإيراني حق إيران في تطوير برنامجها الصاروخي كرادع ضد عدوها الاقليمي اللدود إسرائيل، على رغم ما يثيره ذلك من مخاوف وعقوبات من الدول الغربية.

وقال بزشكيان إن الغرب “لا يريدنا أن نمتلك أسلحة، حسنا لا بأس في ذلك، لكن عليكم أولا أن تنزعوا سلاح إسرائيل… وإلا يمكنهم أن يلقوا علينا القنابل متى شاؤوا، كما يفعلون في غزة”.