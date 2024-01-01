  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لازاريني : نواجه تحديا لتزويد أطفال غزة بجرعة ثانية ضد الشلل

الإثنين 16 سبتمبر 2024 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني : نواجه تحديا لتزويد أطفال غزة بجرعة ثانية ضد الشلل



القدس المحتلة / سما/

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن نسبة التغطية التي حققتها حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، بلغت 90%، والتحدي التالي هو تزويد الأطفال بالجرعة الثانية نهاية أيلول الجاري.

وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس" اليوم الإثنين: "أخبار إيجابية نادرة من غزة، الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال انتهت بنجاح".

وأضاف: "الأونروا وشركاؤها قاموا بتطعيم مئات آلاف الأطفال، محققين نسبة تغطية بلغت 90%"، ورغم العراقيل الإسرائيلية التي تسببت بتأخير تزويد الأطفال باللقاح خاصة شمال القطاع، أكد لازاريني أنه "عندما تكون هناك إرادة سياسية، يمكن تقديم المساعدة دون انقطاع".

وبين أن "التحدي التالي هو تزويد الأطفال بجرعتهم الثانية من اللقاح نهاية أيلول الجاري"، مؤكدا أن "ما يحتاجه الناس في غزة بشكل عاجل، أينما كانوا، هو وقف فوري لإطلاق النار".

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" : مقترح أميركي اخير هذا الأسبوع لإنقاذ صفقة غزة ومنع الحرب في الشمال..

قيادي في “حماس” يكشف عن اتفاق لتشكيل “حكومة وفاق وطني” تدير قطاع غزة بعد الحرب

تطورات متلاحقة.. اندلاع حريق كبير في الجليل بعد سقوط مُسيرة والاحتلال يأمر بإعادة اللواء الخامس للقتال في غزة

جولة في «دماغ نتنياهو»: كيف سخّر رجل واحد العالم لخدمة أهدافه الشخصية

دون اعتراضها.. الجيش الاسرائيلي يعلن وصول مسيّرة من لبنان لعمق 30 كلم داخل دولة الاحتلال

بسبب حرب غزة .. نتنياهو يستعد لاتخاذ “أخطر” قراراته بإقالة وزير الجيش وتعيين ساعر محله

الإعلام العبري: صاروخٌ واحدٌ أدخل وسط اسرائيل بالكامل للملاجئ والشمال تحت سيطرة نصر الله..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو لهوكستين: لا يمكن إعادة سكان الشمال دون “تغيير جذري” على الحدود مع لبنان

رسالة من يحيى السنوار لإسرائيل والعرب ..

بسبب حرب غزة .. نتنياهو يستعد لاتخاذ “أخطر” قراراته بإقالة وزير الجيش وتعيين ساعر محله

مجزرة جديدة ..شهداء وجرحى في استهداف مخبز للنازحين في المواصي غرب خانيونس

تطورات متلاحقة.. اندلاع حريق كبير في الجليل بعد سقوط مُسيرة والاحتلال يأمر بإعادة اللواء الخامس للقتال في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية