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العاهل الإسباني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين لدى مدريد

الإثنين 16 سبتمبر 2024 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الإسباني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين لدى مدريد



مدريد/ وكالات/

تسلم ملك إسبانيا فيليب السادس، الاثنين، أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين لدى مدريد، بعدما اعترفت بها بلاده في شهر مايو/ أيار الماضي.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، استقبل العاهل الإسباني السفير حسني عبد الواحد في القصر الملكي في العاصمة مدريد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، حيث جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد.

وأفاد الديوان الملكي الإسباني، على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بأن عبد الواحد يترأس البعثة الدبلوماسية لدولة فلسطين في إسبانيا منذ العام 2022 حيث يتمتع بصفة سفير.

وتبدلت رتبته شكل رسمي بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين قبل بضعة أشهر، حيث أعلنت مدريد اعترافها بدولة فلسطين في 28 أيار/مايو، على غرار أيرلندا والنرويج.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد أعلن في بداية أيلول/سبتمبر الجاري أن "أول قمة ثنائية بين إسبانيا وفلسطين ستعقد بحلول نهاية العام".

ويأتي هذا في وقت تبنت مدريد موقفا متشددا حيال إسرائيل منذ إعلان حركة حماس عن عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى" في قطاع غزة.

وأشار بيدرو سانشيز إلى أن اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، وقال: "ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام".

وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل، يوم الاثنين، إلى جانب نظيريه الأيرلندي والنرويجي "الاعتراف بدولة فلسطين إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني".

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