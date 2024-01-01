ا"يسرائيل هيوم":لجيش يحفر خندقا في منطقة شمال وجنوب وادي عربة على الحدود مع الأردن

القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية إن الجيش الإسرائيلي بدأ بحفر خندق على الحدود مع الأردن.

الصحيفة نشرت على موقعها الإلكتروني، مساء الأحد، صورا لآليات كبيرة تابعة للجيش تقوم بأعمال حفر.

وأضافت أنه “عقب مخاوف من تسلل مسلحين على طول الحدود الشرقية مع الأردن، سارع الجيش إلى تنفيذ خطة حفر خندق في منطقة شمال وجنوب وادي عربة”.

وتابعت: “من المفترض أن يمنع الخندق احتمال دخول مركبات من الأردن إلى إسرائيل، كما حدث من قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، حسب الحركة.

ووفق الصحيفة “يتم تنفيذ أعمال الحفر في منطقة صحراوية معقدة يمكن عبورها سيرا على الأقدام”.

وأردفت: “نظرا لأن الحكومة لم تخصص بعد ميزانية لبناء سياج على طول الحدود الشرقية، وفي ضوء تسلل المسلحين في 7 أكتوبر، قرر الجيش اتخاذ خطوة بالموارد المتاحة”.

واستدركت: “الجيش يعترف بأن هذه الخطوة ليست حلا نهائيا، ولكنها ستؤخر بشكل كبير تسلل مسلحين.. ومن المتوقع أن تكتمل قريبا”.

ولم تورد الصحيفة تعليقا للجيش الإسرائيلي على الخبر.

والأربعاء، تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منطقة الحدود مع الأردن، رفقة قادة بالجيش الإسرائيلي.

وأعلن نتنياهو عزمه إقامة جدار على الحدود مع الأردن؛ لمنع ما زعم أنها محاولات لتهريب أسلحة ومقاتلين من الأردن إلى الضفة الغربية وإسرائيل، إحياءً لمشروع سبق أن طُرح قبل نحو 20 عاما.

وفي اليوم التالي، أدان الأردن “اقتحام” نتنياهو منطقة الأغوار الفلسطينية على حدوده، وندد بما وصفه بـ”ادعاءات باطلة” له هدفها توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتصاعد غضب في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء استمرار إسرائيل بشن حرب بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ ما خلّف كثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.