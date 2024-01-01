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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41,226 شهيدا و95,413 مصابا

الإثنين 16 سبتمبر 2024 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41,226 شهيدا و95,413 مصابا



غزة / سما/

 أعلنت مصادر طبية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,226، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,413 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 20 شهيدا، و76 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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