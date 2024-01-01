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مجزرة جديدة.. الجيش الإسرائيلي ينسف المنازل فوق رؤوس ساكنيها واستشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال

الإثنين 16 سبتمبر 2024 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة جديدة.. الجيش الإسرائيلي ينسف المنازل فوق رؤوس ساكنيها واستشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال



غزة/سما/

استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب 13 آخرون بينهم أطفال ونساء، الاثنين، جراء قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة.
وأفاد “مستشفى العودة” بمخيم النصيرات (وسط) في بيان مقتضب، باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلي جوي استهدف منزلا في المخيم.
وأوضح شهود عيان  أن من بين الشهداء في الهجوم الإسرائيلي الذي نفذته طائرة حربية على المنزل، أطفال ونساء.

وأضاف الشهود أن طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف الذي نُسف ودمر بشكل كامل.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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