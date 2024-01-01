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مكتب التحقيقات الفدرالي : ترمب تعرض لمحاولة اغتيال جديدة واعتقال المشتبه به

الإثنين 16 سبتمبر 2024 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب التحقيقات الفدرالي : ترمب تعرض لمحاولة اغتيال جديدة واعتقال المشتبه به



واشنطن / وكالات /

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي الـ" إف بي آي " أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب كان على ما يبدو هدفا لمحاولة اغتيال في فلوريدا، فيما أفادت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة، أنه آمن ولم يصب بأذى، بحسب واشنطن تايمز.

وأكد جهاز الخدمة السرية، أن واحدا أو أكثر من عملائه "فتحوا النار على مسلح" تم رصده على جوانب ملعب الغولف الخاص بترمب، حيث عثر على "بندقية من طراز "آيه كيه 47" مع منظار إضافة إلى كاميرا فيديو من نوع "غوبرو"، حيث تمكن المشتبه به من الفرار بسيارة سوداء اللون لكن السلطات تعقبتها بعد أن نجح شاهد عيان في تحديدها.

وقال و رئيس الشرطة في مقاطعة بالم بيتش ريك برادش خلال مؤتمر صحفي: "لدينا شخص قيد الاحتجاز وهو مشتبه به"، مشيرا إلى أن ترمب كان يلعب الغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا على مقربة من مقره في مارالاغو عندما تم رصد مطلق النار على مسافة منه.

وأكد المتحدث باسم حملة ترمب الانتخابية ستيفن تشونغ في بيان أن "ترامب آمن بعد إطلاق عيارات نارية في محيطه".

وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي يتعرض فيها ترمب لتهديد من مسلح بإطلاق نار.

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