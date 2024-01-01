رام الله/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها الرئيسية على خبر استشهاد 24 مواطنا وإصابة 96 آخرين، في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد شاب من عرعرة النقب بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة

- رحيل الروائي والناقد والكاتب والمفكر اللبناني الياس خوري

- مصطفى: نعمل على برنامج لتحسين البيئة الاستثمارية والتزامنا نحو غزة والضفة والقدس ثابت

- "فتح" تعقد اجتماعا موسعا للمركزية والثوري والاستشاري لمتابعة عدوان الاحتلال

- الاحتلال يتسبب بإجهاض امرأة في الخليل ويجبر مواطنا على هدم منزله في بيت صفافا

- سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون قرب تل أبيب.. وإسرائيل تتوعد

* "الأيام":

-37 شهيدا.. غارات متواصلة على القطاع ورقعة الدمار تتوسع في رفح وجنوب غزة

- الحـوثيون يطلقـون صـاروخا فـرط صوتي على وسط إسرائيل ونتنياهو يهدد بالرد

- شهيد في القدس بزعم تنفيذه عملية طعن، اقتحامات ووقوع إصابات وإخطارات بالهدم

- جنوب لبنان: قصف متبادل وغارات مكثفة وانـدلاع حرائق، وتدريبات طوارئ في حيفا

- خطأ بالخارجية الإسرائيلية يؤشر على قرب إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

- إسرائيل "ترجح" مقتل ثلاثة محتجزين في إحدى غاراتها

- قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وقرية صرة و"العروب"

- فلوريدا: إطلاق نار بالقرب من تواجد تـرامـب والـقـبـض عـلـى مـشـتـبـه بـه

- الاحتلال يـجـبـر مـواطـنـا على هدم منزله في بيت صفافا

- قوات إسرائيلية تتوغل وتحفر خندقا شرق خط الاشتباك بالجولان السوري

- العاهل الأردني يكلف جعفر حسان تشكيل الحكومة الجديدة

- وفاة الروائي والمفكر اللبناني إلياس خوري

* "القدس":

- عشرات الشهداء في غزة والنصيرات

- "الحوثيون" يستهدفون إسرائيل بصاروخ "فرط صوتي" ويتوعدون بالمزيد

- شهيد وإصابة شرطي بعملية طعن في القدس

- الموت يغيب صاحب "باب الشمس"

- إصابات ومداهمات واعتقالات في الضفة

- المصادقة على بناء 2165 وحدة استيطانية في الضفة

- العاهل الأردني يكلف الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة

- إطلاق نار قرب ناد تواجد فيه ترامب

- جيش الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين

- إسرائيل تبتز لاجئين أفارقة للقتال كمرتزقة في غزة