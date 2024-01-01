  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الذهب عند قمة سعرية جديدة فوق 2616 دولارا للأونصة

الإثنين 16 سبتمبر 2024 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب عند قمة سعرية جديدة فوق 2616 دولارا للأونصة



وكالات - سما-

صعدت أسعار العقود الفورية للذهب عند قمة سعرية جديدة، تجاوزت 2616 دولارا للأونصة في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، قبيل انعقاد اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي.

وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2 بالمئة أو 6.5 دولارات إلى 2616.1 دولارا للأونصة، وبذلك، كسرت الأسعار المسجلة في بداية التعاملات اليوم، القمة السعرية الأخيرة المسجلة في ختام جلسة الجمعة، البالغة حينها 2609.8 دولارات للأونصة.

واستفادت أسعار الذهب من ترجيحات خفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية الأميركية، هذا الأسبوع، عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأميركي غدا الثلاثاء والأربعاء.

وبينما يتوقع غالبية محللي "وول ستريت" خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن محللي "جي بي مورغان"، يتوقعون خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.

وحاليا، تتراوح أسعار الفائدة الاميركية ضمن نطاق 5.25 - 5.5 بالمئة، في أعلى مستوى منذ قرابة 23 عاما، بحسب بيانات الفيدرالي الاميركي.

ــ

الأكثر قراءة اليوم

تقرير : صفقة نووية سرية بين إيران وروسيا تُرعب أمريكا وبريطانيا وتُشعل قلق أوروبا..

القوات المسلحة اليمنية : استهدفنا "إٍسرائيل" بصاروخ باليستي أسرع من الصوت …

الحوثي: دخلنا المرحلة الخامسة من التصعيد وقصف تل ابيب تم بصاروخ باليستي مطور..

الجيش الإسرائيلي يحقق في فشل التصدي للصاروخ اليمني والقسام يعتبر ان الهجوم سيؤثر على مسار المعركة

العاهل الأردني يكلف جعفر حسان تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة بشر الخصاونة التي قدمت استقالتها

دون اعتراضها.. الجيش الاسرائيلي يعلن وصول مسيّرة من لبنان لعمق 30 كلم داخل دولة الاحتلال

هارتس: هكذا تخترِقْ المخابرات الإيرانيّة المجتمع الاسرائيلي.. قلقٌ عارمٌ بالشاباك

الأخبار الرئيسية

"يديعوت" : مقترح أميركي اخير هذا الأسبوع لإنقاذ صفقة غزة ومنع الحرب في الشمال..

الإعلام العبري: صاروخٌ واحدٌ أدخل وسط اسرائيل بالكامل للملاجئ والشمال تحت سيطرة نصر الله..

جنرال إسرائيلي بالجبهة الشمالية : جاهزون لاحتلال شريط أمني على الجانب اللبناني

دون اعتراضها.. الجيش الاسرائيلي يعلن وصول مسيّرة من لبنان لعمق 30 كلم داخل دولة الاحتلال

الحوثي: دخلنا المرحلة الخامسة من التصعيد وقصف تل ابيب تم بصاروخ باليستي مطور..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية