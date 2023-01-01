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شهيدان بقصف الاحتلال مزرعة دواجن شمال غرب رفح

الإثنين 16 سبتمبر 2024 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان بقصف الاحتلال مزرعة دواجن شمال غرب رفح



غزة /سما/

استشهد مواطنان، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال مزرعة دواجن شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مزرعة دواجن لعائلة أبو شعر شمال غرب رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,337 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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