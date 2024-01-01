بلينكن يزور القاهرة لبحث لضمانات الأمريكية لتنفيذ كافة مراحل صفقة التبادل

القاهرة/سما/

من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط قريباً، بهدف بدء المفاوضات حول صفقة التبادل ووقف الحرب في غزة.

حسب قناة العربي القطرية فإن بلينكن سيجتمع مع الرئيس المصري السيسي لتقديم مقترحات جديدة لاستئناف المفاوضات.

وسيناقش، مقترحات لسد الفجوة بين إسرائيل ومصر في موضوعي محور فيلادلفيا ومعبر رفح. كما أفادت الأنباء أن بلينكن سيناقش الضمانات الأمريكية لتنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق التبادل.



احدى نقاط الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وحماس هي وجود الجيش الدفاع الإسرائيلي على محور فلديفيا القريب من الحدود بين مصر وقطاع غزة، وبحسب تقارير أجنبية، فقد أعربت إسرائيل عن استعدادها للانسحاب في المرحلة الثانية من الصفقة ومن ناحية أخرى، تطالب حماس بالانسحاب من محور نتساريم في المرحلة الأولى، والذي يعرف بالجزء الإنساني.