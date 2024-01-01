شهيد متأثرا بإصابته في طوباس

طوباس/سما/

استشهد، اليوم الإثنين، الشاب سيف مثقال أبو دواس (27 عاما)، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال مركبة في مدينة طوباس قبل 10 أيام.

وكان دواس أصيب، قد أصيب في الخامس من أيلول/ سبتمبر الجاري، جراء قصف الاحتلال مركبة في طوباس، ونقل إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فيما استشهد خمسة شبان جراء القصف، وهم: أحمد فواز فايز أبو دواس (24 عاما)، وقصي مجدي عبد الله عبد الرازق (26 عاما)، من مدينة طوباس، ومحمد عوض سالم أبو جمعة (30 عاما) من الفارعة، ومحمد نظمي أبو زاغة (23 عاما)، ومحمد زكريا محمد الزبيدي (21 عاما) نجل الأسير زكريا الزبيدي من مخيم جنين.

ونعت لجنة التنسيق الفصائلي في طوباس الشهيد دواس، وأعلنت الإضراب الشامل والحداد اليوم على روحه.

وتعرضت محافظة طوباس لعدة اقتحامات متتالية تزامنا مع عدوان الاحتلال على شمال الضفة الغربية منذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا.