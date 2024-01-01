346 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة ..

القدس المحتلة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٤٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٣ مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(٢٤ ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات ٢٤ شهيد و ٥٧ اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٢٠٦ شهيد و ٩٥٣٣٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وهاجمت امواج البحر المئات من خيام النازحين على شاطيء بحر خان يونس ما أدى إلى إغراقها.

ويسكن عشرات الآلاف من النازحين على شاطيء البحر بعد ان ضاقت بهم ارض القطاع.

غزة والشمال

وارتقى ستة شهداء وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة بصل جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وكان خمسة مواطنين ارتقوا في قصف على تجمع للمواطنين قرب منطقة شعفوط في نفس الحي وشهيدان في قصف على منزل لعائلة النمر بحي الشيخ رضوان.

وارتقى اربعة مواطنين بقصف استهدف عائلة بهلول شمال حي الشيخ رضوان وشهيدان قرب مفرق الأزهر غرب غزة.

وفي جباليا قصف جيش الاحتلال تجمعا للمواطنين ما اسفر عن استشهاد اثنين منهم قرب دوار الشيخ زايد.

وسط القطاع

واستشهد تسعة مواطنين و ١٥ جريح بقصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة القصاص قرب مقبرة القسام بمخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد الشاب سمير عادل الصالحي متأثرا بجراحه بقصف سابق في مخيم النصيرات.

وارتقى شهيد وعدد من الإصابات نتيجة استهداف الاحتلال لسيارة لبيع المياه غربي المخيم.

ونسفت قوات الاحتلال مباني شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع

جنوب القطاع

وواصل جيش الاحتلال نسف المربعات السكنية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واصيب عدد من المواطنين اثر إطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام النازحين في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.