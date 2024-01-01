جنرال إسرائيلي بالجبهة الشمالية : جاهزون لاحتلال شريط أمني على الجانب اللبناني

القدس المحتلة/سما/

قال قائد لواء الشمال بالجيش الاسرائيلي "قواتنا جاهزة لاحتلال شريط أمني على الجانب اللبناني".

ونشرت صحيفة إسرائيل اليوم" العبرية ان قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري جوردين، أوصى مؤخرًا في مناقشات مغلقة بالسماح للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان".

وأوضح "جوردين" أنه تم تهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ مثل هذه الخطوة في وقت قصير.

ويبرر موقفه "أن كثيرون من عناصر قوة رضوان قتلوا، و80% من الاسرائيليين تركوا الجنوب، ومثل هذا الواقع يمكن الجيش الإسرائيلي من عمل حزام أمني في وقت ليس طويلاً".

ووفق الصحيفة العبرية فإن مثل هذه الخطوة هي في الواقع بداية عملية كبيرة وواسعة النطاق ضد حزب الله بعدما تعزز الإدراك على المستوى السياسي، بفشل الجهود الدبلوماسية الأميركية في التوصل إلى تسوية سياسية مع الحزب".