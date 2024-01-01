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جيش الاحتلال يعترف بقتل 3 من أسراه في غارة على غزة في ديسمبر الماضي

الأحد 15 سبتمبر 2024 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعترف بقتل 3 من أسراه في غارة على غزة في ديسمبر الماضي



القدس المحتلة/سما/

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن الأسرى رون شيرمان، ونيك بايزر، وإيليا توليدانو، الذي كانوا محتجزين في قطاع غزة، قتلوا في غارة إسرائيلية على موقع في القطاع، قبل أن يتم استعادة جثامينهم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأخطر الجيش عائلات القتلى رسميا بذلك، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، انتشل الجيش الإسرائيلي من نفق في جباليا شمالي قطاع غزة، جثث الإسرائيليين الثلاثة الذين أسروا واقتيدوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهم الجنديان رون شيرمان، وإيليا توليدانو، وبايز الذين كان يشارك في حفلة نوفا في كيبوتس ريعيم الذي يقع في محيط قطاع غزة المحاصر.

وبعد أكثر من تسعة أشهر على الواقعة، أبلغ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلات الأسرى الثلاثاة، بنتائج التحقيق الذي كان قد أعده منذ عدة أشهر، مما يشكل أول تأكيد رسمي على أن القتلى سقطوا بسبب قصف الجيش الإسرائيلي، وليس على يد آسريهم من عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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