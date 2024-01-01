نتنياهو يهدد: الحوثيون سيدفعون ثمنًا باهظًا ونخوض حربا متعددة الجبهات

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأحد، إن "إسرائيل سترد بقوة على الهجمات التي تستهدفها"، مهددا بأن الحوثيين "سيدفعون ثمنًا باهظًا" بعد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل صباح اليوم.

وفي حديثه عن المواجهات مع حزب الله، شدد نتنياهو على أن الوضع الحالي في الشمال "لن يستمر"، مكررا تعهداته بـ"اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وقال إن إسرائيل تواجه "محور الشر الإيراني" وستواصل عملياتها لـ"تدمير حماس وضمان أمنها".

جاء ذلك في أعقاب إعلان جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أنها أطلقت صاروخا باليستيا جديدا فرط صوتي على "هدف عسكري" في مدينة يافا، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في "منطقة مفتوحة" في منطقة تل أبيب ووسط البلاد.

وقال نتنياهو:"نحن في معركة متعددة الجبهات ضد محور الشر الإيراني الذي يسعى لتدميرنا. هذا الصباح، أطلق الحوثيون صاروخ أرض-أرض من اليمن باتجاه أراضينا. كان ينبغي لهم أن يدركوا بالفعل أننا نجبي ثمنًا باهظًا على كل محاولة للاعتداء علينا".

وأضاف "من يحتاج إلى تذكير بهذا الأمر، فليتفضل بزيارة ميناء الحديدة. كل من يهاجمنا لن يفلت من عقابنا. حماس بدأت تتعلم ذلك من خلال عملياتنا الحازمة التي ستؤدي إلى تدميرها وإطلاق سراح جميع أسرانا".

وعن الوضع في الشمال، قال: "لقد زرت الشمال. أنا متفهم لمطالب سكان الشمال، أتحدث معهم ومع رؤساء السلطات المحلية في الشمال. أرى المعاناة، وأسمع صرخاتهم. الوضع الحالي لن يستمر. هذا يتطلب تغييرًا في ميزان القوى على حدودنا الشمالية. سنفعل كل ما يلزم لإعادة سكاننا إلى منازلهم بأمان. أنا ملتزم بهذا، والحكومة ملتزمة به، ولن نرضى بأقل من ذلك.ف

وفي بيان صدر عنه، قال الجيش الإسرائيلي إن فحصا أوليا خلص إلى أن الصاروخ الذي أطلق "في الساعة 06:21 من اليمن نحو إسرائيل"، "انفجر في الجو"، وأضاف أنه نفذ "عدة محاولات اعتراض من خلال أنظمة ‘حيتس و‘القبة الحديدية‘ حيث يتم فحص نتائجها"، مشددا على أن "الحادث برمته قيد الفحص".