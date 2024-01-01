القوات المسلحة اليمنية : استهدفنا "إٍسرائيل" بصاروخ باليستي أسرع من الصوت …

صنعاء/سما/

اعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال العميد سريع في بيان صحفي: "إن العملية اليمنية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجاً لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهوداً جبّارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها".

كما أكد سريع: "أطلقناً صاروخاً باليستيا تفوق سرعته سرعة الصوت باتجاه إسرائيل، لمسافة أكثر من ألفي كيلومتر خلال 11 دقيقة ونصف"، مشيراً إلى أن الصاروخ نجح في اختراق منظومات الدفاع الجوية التابعة للاحتلال.

وقال: "عوائق الجغرافيا والعدوان البريطاني والأمريكي لن يمنع اليمن عن أداء واجباته في نصرة الشعب الفلسطيني".

وتوعد سريع الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: "على العدو أن يتوقع مزيد من العمليات النوعية رداً على عدوانه الإجرامي في الحديدة ونصرة للشعب الفلسطيني".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سقوط صاروخ في مدينة "تل أبيب" المحتلة أطلق من اليمن.

ودوت صفارات الإنذار عدة مرات في "تل أبيب" ومحيطها ووسط فلسطين المحتلة قبل رصد الصاروخ اليمني الباليستي.

نص بيان العميد يحيى سريع كاملاً: "

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى:{ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ جَـٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَـٰفِقِینَ وَٱغۡلُظۡ عَلَیۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِیرُ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ من خلالِها هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا في فلسطينَ المحتلة.

وقدْ نُفذتِ العمليةُ بصاروخٍ باليستيٍّ جديدٍ فرطِ صوتيٍّ نجحَ بعونِ اللهِ في الوصولِ إلى هدفِه وأخفقتْ دفاعاتُ العدوِّ في اعتراضِه والتصدي له، وقطعَ مسافةً تقدرُ 2040 كم في غضونِ 11 دقيقةً ونصفِ الدقيقة، وتسببَ في حالةٍ من الخوفِ والهلعِ في أوساطِ الصهاينةِ حيث توجهَ أكثرَ من مِليوني صهيونيٍّ إلى الملاجئِ وذلك لأولِ مرةٍ في تاريخِ العدوِّ الإسرائيلي.

إنَّ هذه العمليةَ تأتي في إطارِ المرحلةِ الخامسةِ وجاءتْ تتويجاً لجهودِ أبطالِ القوةِ الصاروخيةِ الذين بذلوا جهوداً جبارةً في تطويرِ التِّقنيّةِ الصاروخيةِ حتى تستجيبَ لمتطلباتِ المعركةِ وتحدياتِها مع العدوِّ الصهيونيِّ وتنجحَ في الوصولِ إلى أهدافِها وتتجاوزَ كافةَ العوائقِ والمنظوماتِ الاعتراضيةِ في البرِّ والبحرِ منها الأمريكيةُ والإسرائيليةُ وغيرُ ذلك.

إنَّ عوائقَ الجغرافيا والعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ ومنظوماتِ الرصدِ والتجسسِ والتصدي لن تمنعَ اليمنَ العزيزَ من تأديةِ واجبِه الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ انتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ وعلى العدوِّ الإسرائيليِّ أن يتوقعَ المزيدَ من الضرباتِ والعملياتِ النوعيةِ القادمة ونحن على أعتابِ الذكرى الأولى لعمليةِ السابعِ من أكتوبرِ المباركةِ، منها الردُّ على عدوانِه الإجرامِي على مدينةِ الحديدة، ومواصلةُ عملياتِ الإسنادِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 12 ربيع أول 1446للهجرة

الموافق للـ 15 سبتمبر 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية