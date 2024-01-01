سيدة تجهض جنينها خلال هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين بالخليل

الخليل/سما/

تسبب هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في أحياء جابر والسلايمة وواد الحصين والرأس في مدينة الخليل، باجهاض سيدة وترويع للمواطنين في تلك المناطق.

وذكر حسام الجعبري، ان هجوم المستوطنين على منازل أفراد من عائلته أدى لاجهاض زوجة نضال الجعبري، وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عارف جابر، والذي يسكن المنطقة، بان مستوطنون بحماية جنود الاحتلال، قاموا برشق المنازل بالحجارة، والتلفظ على السكان بالفاظ نايية وعنصرية.

كما أشار بسام الجعبري احد سكان المنطقة بأن المستوطنين، صعدوا من عمليات اعتداءاتهم خلال الايام القليلة الماضية والتي تبدأ عادة بعد منتصف الليل.