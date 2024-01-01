الإعلام العبري : إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجولان والجليل الأعلى

القدس المحتلة/سما/

أُطلق ، اليوم الاثنين، نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجولان والجليل الأعلى.

واشارت وسائل إعلام عبرية، الى ان أربعة فرق إطفاء تعمل على إخماد حريق ناتج عن شظايا قذيفة اعتراضية في منطقة مفتوحة قرب كفار دانيال.



وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان في منطقة المطلة بالجليل الأعلى، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات.



كما دوت صفارات الإنذار تدوي الآن في كريات شمونة والمستوطنات المحيطة بها خشية تسلل طائرات مسيّرة من لبنان.



من جانبه، قال حزب الله إنه قصف مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في ثكنة "راوية" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.



وسقط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة المطلة بالجليل الأعلى وصفارات إنذار تدوي في عدة بلدات.