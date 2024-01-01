345 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة..

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٤٥ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا و 155 اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١١٨٢ شهيدا و ٩٥٢٨٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال تدمير مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي بدأ اجتياحها في السابع من مايو الماضي.

ودوت انفجارات عديدة خلال ال ٢٤ ساعة ناجمة عن تدمير منازل قرب دوار العودة وسط المدينة وفي حي الجنينة شرقها في حي تل السلطان غرب رفح.

كما استشهد الصحفي عبد الله شكشك خلال محاولته الوصول لمنزله قرب المشفى الكويتي وسط رفح.

وكان عدة مصابين نقلوا إلى المشفى نتيجة استهداف خيام النازحين جنوب قطاع غزة.

غزة والشمال

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على مدينة غزة ادت لاستشهاد نحو عشرين مواطنا .

واستشهد خمسة مواطنين وجرحى بقصف طيران الاحتلال "مدرسة شهداء الزيتون" التي تؤوي نازحين في محيط مسجد الشافعي داخل حي الزيتون بغزة.

وارتقى شهيد وعدد من الإصابات نتيجة استهداف الاحتلال لشقة سكنية لعائلة سويدان بمخيم جباليا شمال القطاع.

وسط القطاع

وارتقى ثلاثة شهداء وجرحى بينهم إصابات خطيرة نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "عماد" قرب دوار أبو صرار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد اثنين من المواطنين في قصف منزل ومسجد في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.