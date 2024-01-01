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طقس فلسطين : غائم جزئي والحرارة حول معدلها السنوي العام

الأحد 15 سبتمبر 2024 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : غائم جزئي والحرارة حول معدلها السنوي العام



رام الله/سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الأحد غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، وتكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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