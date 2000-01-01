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اسرائيل: تفاصيل أكثر عن الصاروخ اليمني الذي ضرب تل أبيب وفشل عملية اعتراضه..

الأحد 15 سبتمبر 2024 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: تفاصيل أكثر عن الصاروخ اليمني الذي ضرب تل أبيب وفشل عملية اعتراضه..



القدس المحتلة/سما/

كشفت اذاعة الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل حول إطلاق الصاروخ الباليستي من اليمن الذي انفجر في منطقة مفتوحة بالقرب من موديعين.

ووفقا للتقرير، فقد قطع الصاروخ مسارًا يبلغ حوالي 2000 كيلومتر، في حين أن زمن الرحلة المطلوب لصاروخ باليستي على هذه المسافة هو حوالي 15 دقيقة. وقيل أيضًا أنه يبدو أن أنظمة الرادار قد اكتشفت الصاروخ - لكن السؤال هو في أي مرحلة حدث ذلك، وما إذا كان الوقت قد فات بالفعل لإجراء اعتراض ناجح عندما يتعلق الأمر بصاروخ باليستي ثقيل بعيد المدى. .

وبحسب التقديرات، تم إطلاق عدد من الصواريخ الاعتراضية على الصاروخ، لكنها فشلت في اعتراضه.

وأفيد أيضًا أن سلاح الجو الإسرائيلي يحقق حاليًا في سبب عدم اعتراض الصاروخ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ اليمني وصل إلى "تل أبيب" بعد أن اخترق الدفاع الجوي الإسرائيلي والمجال الجوي لعدد من الدول العربية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن منظومتا القبة الحديدية والسهم فشلتا في محاولات اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن.

وأفاد التحقيق الأولي في سلاح الجو الإسرائيلي بأن جميع الصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية تجاه الصاروخ اليمني فشلت في عملية الاعتراض، على ماذكرت القناة 14 الإسرائيلية.

ودوت صافرات الإنذار، صباح الأحد، في مدينة تل أبيب ومحيطها، حيث تم تفعيل المنظومة الدفاعية الجوية "حيتس 2" والقبة الحديدية من أجل اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن، لكن دون أن تتمكن من اعتراضه.

وأطلق الجيش الإسرائيلي أطلق عددا كبيرا من الصواريخ الدفاعية المختلفة على الصاروخ ولم يعترضه.

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