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إصابات في صفوف الإسرائيليين بعد تدافعهم نحو مناطق الملاجئ نتيجة سقوط صاروخ بوسط إسرائيل أطلق من الأراضي اليمنية

الأحد 15 سبتمبر 2024 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في صفوف الإسرائيليين بعد تدافعهم نحو مناطق الملاجئ نتيجة سقوط صاروخ بوسط إسرائيل أطلق من الأراضي اليمنية



القدس المحتلة/سما/

أصيب 9 إسرائيليين، صباح الأحد، بجروح طفيفة خلال تدافعهم نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ أرض- أرض من اليمن تجاه وسط البلاد.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل وسط البلاد، تم رصد صاروخ أرض-أرض دخل البلاد من الشرق وسقط في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات”.
وأضاف: “تم إطلاق الصاروخ من اليمن. الأصوات المتفجرة التي سمعت في الدقائق القليلة الماضية مصدرها الصواريخ الاعتراضية”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن نتائج عمليات اعتراض الصاروخ “قيد الفحص”.
بدورها، نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن الجيش الإسرائيلي أن صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من اليمن سقط صباح الأحد في منطقة مفتوحة في إسرائيل، وعند اكتشاف الإطلاق، تم تفعيل العديد من أجهزة الإنذار في المستوطنات الواقعة في وسط البلاد كما تم إطلاق صواريخ اعتراضية من منظومات آرو والقبة الحديدية، فيما يتحقق الجيش من نجاح عملية الاعتراض”.
وأضافت أن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في محطة قطار في ضواحي موديعين (وسط) وأحدثت أضرارا، كما اندلع حريق في منطقة مفتوحة في موشاف كفار دانيال بالقرب من مدينة اللد (وسط)، بعد سقوط شظايا إضافية.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “قطع الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه من اليمن مسارًا يبلغ حوالي 2000 كيلومتر، أي حوالي 15 دقيقة من الطيران، وتحقق القوات الجوية في سبب عدم اعتراض الصاروخ”، قبل وصوله إسرائيل.
وتابعت: “تجري القوات الجوية تحقيقا في احتمال أن يكون أحد الصواريخ الاعتراضية من طراز حيتس (السهم/آرو) تم إطلاقه فأصاب الصاروخ الذي أطلق من اليمن جزئيًا”.
وأضافت: “لم يكن الاعتراض ناجحا، ولكن يجري التحقيق أيضا في احتمال إجراء اعتراض جزئي”.
وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، في بيان، إن 9 مواطنين أصيبوا بجروح طفيفة في مناطق مختلفة بوسط إسرائيل لدى تدافعهم نحو الملاجئ لحظة دوي صفارات الإنذار وتم نقلهم إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج.
و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدفت جماعة أنصار الله بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.
ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للجماعة في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ”تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح”.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ أكثر من 11 شهرا، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

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