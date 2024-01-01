والدة جندي اسرائيلي تبث تسجيلا لابنها من الأسر في مظاهرة ضخمة في تل ابيب

القدس المحتلة / سما/

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في تل أبيب وعدة مواقع وبلدات إسرائيلية أخرى، للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإبرام صفقة تبادل.

وطالب المتظاهرون قبالة مقر وزارة الأمن في تل أبيب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة تبادل.

كما تظاهر إسرائيليون قرب منزل نتنياهو في قيسارية، بالإضافة إلى عشرات المواقع والبلدات الإسرائيلية.

وقامت والدة الجندي الأسير ماتان أنجرست المحتجز في قطاع غزة، عنات، بتشغيل تسجيل لابنها في مظاهرة بتل أبيب، تم العثور عليه قبل عدة أشهر في قطاع غزة ولكن لم يتم الكشف عنه للجمهور بعد.

في التسجيل، يسمع إنغراست وهو يخاطب نتنياهو ويحثه على تنفيذ صفقة تبادل للأسرى.

وخاطبت والدته رئيس الوزراء في كلمتها وقالت: "ماتان يخاطبك من أعماق الأرض، من الجحيم الذي كان فيه لمدة عام تقريبا. أطلب منكم أن تستمعوا إليه".

[صورة الجندي الأسير ماتان أنجرست]

صورة الجندي الأسير ماتان أنجرست

وانتقدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بشدة استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمرهم الصحفي الأسبوعي في تل أبيب.