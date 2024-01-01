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النرويج تدعو إلى تحرك عالمي للاعتراف بدولة فلسطين

السبت 14 سبتمبر 2024 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
النرويج تدعو إلى تحرك عالمي للاعتراف بدولة فلسطين



وكالات / سما/

 حثت النرويج على ضرورة التحرك من قبل المجتمع العالمي والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للمساهمة في إقرار ذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

قال وزير خارجية النرويجي إسبن بارث إيدي "وجهنا نداء قويًّا إلى الدول الأخرى للمساهمة في الاعتراف العالمي بفلسطين".

وسبق واجتمع وزراء من دول أوروبية، إلى جانب رئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مدريد أمس الجمعة لمناقشة كيفية المضي قدمًا في حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "معًا، نريد تحديد الإجراءات الملموسة التي ستمكننا من إحراز تقدم نحو هذا الهدف".

وأضاف رئيس الوزراء الاشتراكي أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوة حاسمة نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط".

ورحب سانشيز بالمشاركين في مقر إقامته الرسمي قبل بدء الاجتماع في وزارة الخارجية بوسط مدريد، والذي استضافه وزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس.

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