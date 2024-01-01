حزب الله : لا طريق لعودة المستوطنين إلى الشمال إلا بإيقاف الحرب على غزة

بيروت /سما/

أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن عودة المستوطنين إلى شمال (إسرائيل) غير ممكنة إلا بشرط وقف الحرب على غزة.

وذكر قاسم أن تهديدات الحرب لن تؤثر على موقف الحزب الذي يربط تحرك جبهته بإنهاء العدوان على قطاع غزة.

وأشار قاسم إلى أن حزب الله لديه خطة جاهزة للتحرك في حال اندلاع حرب، محذرا من أن المواجهة مع إسرائيل ستؤدي إلى خسائر كبيرة للطرفين.

وأضاف: "الحرب لن تعيد المستوطنين إلى الشمال، لذلك على الإسرائيليين اتخاذ قرارهم، ونحن في حزب الله مستعدون وجاهزون لأي تطور أو احتمال".

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التهديد الإسرائيلي بشن حرب واسعة ضد حزب الله ولبنان.