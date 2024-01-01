  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الله : لا طريق لعودة المستوطنين إلى الشمال إلا بإيقاف الحرب على غزة

السبت 14 سبتمبر 2024 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله : لا طريق لعودة المستوطنين إلى الشمال إلا بإيقاف الحرب على غزة



بيروت /سما/

أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن عودة المستوطنين إلى شمال (إسرائيل) غير ممكنة إلا بشرط وقف الحرب على غزة.

وذكر قاسم أن تهديدات الحرب لن تؤثر على موقف الحزب الذي يربط تحرك جبهته بإنهاء العدوان على قطاع غزة.

وأشار قاسم إلى أن حزب الله لديه خطة جاهزة للتحرك في حال اندلاع حرب، محذرا من أن المواجهة مع إسرائيل ستؤدي إلى خسائر كبيرة للطرفين.

وأضاف: "الحرب لن تعيد المستوطنين إلى الشمال، لذلك على الإسرائيليين اتخاذ قرارهم، ونحن في حزب الله مستعدون وجاهزون لأي تطور أو احتمال".

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التهديد الإسرائيلي بشن حرب واسعة ضد حزب الله ولبنان.

الأكثر قراءة اليوم

تركي الفيصل يتحدث عن “المذبحة الإسرائيلية” بغزة وحماس وطُوفانها..

ضغوطاتٌ هائلةً لمنعه من إصدار أوامر اعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت.. خان: رأيت الأدلّة ضدّهما ولن أتراجع..

رئيس الاستخبارات التركية يلتقي قادة من المكتب السياسي لحماس بصورة مفاجئة

معاريف": نتنياهو ينشغل بشنّ حرب ضد "الجيش" بدلا من القتال ضد حماس وحزب الله..

هاريس: حان الوقت لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الأسرى

الاجتماع العربي الإسلامي الأوروبي : عقد مؤتمر دولي للسلام وانتقاد حاد لمجاز إسرائيل ودعم الاونروا واعادة السلطة لغزة

تقرير : عن تحركات مفاجئة لعناصر من جماعة “أنصار الله” اليمنية في سوريا..

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية: “الشاباك” شكّل وحدة استخباراتية لاغتيال السنوار والأخير نجح في كل مرة في الإفلات قبل الوصول إليه بساعات

يدلين: حماس لم تهزم وإسرائيل في حرب بلا رؤية استراتيجية واضحة

قائد سابق بالجيش الإسرائيلي: إسرائيل عالقة وتنزف في غزة وعلينا الخروج من هناك في أسرع وقت..

الخارجية الفلسطينية : إقدام جيش الإسرائيلي على إخلاء شمال غزة من المواطنين مقدمة للاستيطان في أجزاء من القطاع..

ضغوطاتٌ هائلةً لمنعه من إصدار أوامر اعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت.. خان: رأيت الأدلّة ضدّهما ولن أتراجع..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية