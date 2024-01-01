  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يدلين: حماس لم تهزم وإسرائيل في حرب بلا رؤية استراتيجية واضحة

السبت 14 سبتمبر 2024 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
يدلين: حماس لم تهزم وإسرائيل في حرب بلا رؤية استراتيجية واضحة



القدس المحتلة/سما/

في مقال جديد نشره رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السابق، عاموس يدلين، عبّر عن مخاوفه بشأن المسار الذي تتخذه إسرائيل في حربها المستمرة في الشرق الأوسط.

يدلين، الذي شغل منصبا رفيعا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يسلط الضوء على ما يراه غيابا واضحا لرؤية استراتيجية تحقق أهداف الحرب الإسرائيلية.

وأشار يدلين في مقاله إلى أن إسرائيل تواجه عدة تحديات رئيسية لم تستطع التعامل معها بشكل فعال حتى الآن. فحركة حماس لم تُهزم، والأسرى الإسرائيليون لم يُعادوا إلى ديارهم، فيما يواصل حزب الله استنزاف قدرات الجيش الإسرائيلي في الشمال. إلى جانب ذلك، يذكر يدلين أن إيران تواصل تقدمها نحو امتلاك السلاح النووي، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.

ويؤكد يدلين أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق متزايد إزاء هذا الوضع. فمن وجهة نظر واشنطن، تبدو إسرائيل منخرطة في حرب لا نهاية لها، تُضعف موقفها الاقتصادي والدبلوماسي دون تحقيق أي من أهدافها الاستراتيجية الواضحة. وعلى الرغم من التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، إلا أن يدلين يحذر من أن الولايات المتحدة لن تدعم أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي، خصوصًا في ظل الانتخابات الأمريكية المقبلة.

كما يرى يدلين أن إسرائيل بحاجة ماسة إلى إعادة تقييم أهدافها الاستراتيجية، والتوصل إلى رؤية واضحة لإنهاء الصراع، بما يحفظ مصالحها الأمنية والسياسية. ويختتم مقاله بالتحذير من أن استمرار الحرب دون تحقيق نتائج ملموسة سيؤدي إلى ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لإنهاء القتال، حتى لو كان ذلك على حساب بعض الأهداف الإسرائيلية، مثل إعادة الأسرى.

وشدد يدلين على أن غياب الرؤية الإسرائيلية الواضحة للمرحلة المقبلة يُضعف قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الإقليمية، وعلى رأسها التهديد الإيراني.

الأكثر قراءة اليوم

تركي الفيصل يتحدث عن “المذبحة الإسرائيلية” بغزة وحماس وطُوفانها..

ضغوطاتٌ هائلةً لمنعه من إصدار أوامر اعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت.. خان: رأيت الأدلّة ضدّهما ولن أتراجع..

رئيس الاستخبارات التركية يلتقي قادة من المكتب السياسي لحماس بصورة مفاجئة

معاريف": نتنياهو ينشغل بشنّ حرب ضد "الجيش" بدلا من القتال ضد حماس وحزب الله..

هاريس: حان الوقت لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الأسرى

الاجتماع العربي الإسلامي الأوروبي : عقد مؤتمر دولي للسلام وانتقاد حاد لمجاز إسرائيل ودعم الاونروا واعادة السلطة لغزة

تقرير : عن تحركات مفاجئة لعناصر من جماعة “أنصار الله” اليمنية في سوريا..

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية: “الشاباك” شكّل وحدة استخباراتية لاغتيال السنوار والأخير نجح في كل مرة في الإفلات قبل الوصول إليه بساعات

قائد سابق بالجيش الإسرائيلي: إسرائيل عالقة وتنزف في غزة وعلينا الخروج من هناك في أسرع وقت..

الخارجية الفلسطينية : إقدام جيش الإسرائيلي على إخلاء شمال غزة من المواطنين مقدمة للاستيطان في أجزاء من القطاع..

ضغوطاتٌ هائلةً لمنعه من إصدار أوامر اعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت.. خان: رأيت الأدلّة ضدّهما ولن أتراجع..

هاريس: حان الوقت لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية