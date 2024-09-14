استشهاد صحفي برصاص الاحتلال غرب مدينة رفح

غزة /سما/

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم السبت14/9/2024م، باستشهاد الصحفي عبد الله شكشك برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن طائرات الاحتلال " الكواد كابتر" اطلقت الرصاص على الصحفي شكشك خلال تواجده أمام منزله في منطقة مستشفى الكويتي غرب مدينة رفح، مبينة أن طواقم الإسعاف لم تستطيع حتى اللحظة انتشال جثمانه نظراً لاستهداف طائرات الاحتلال لها.

وعمل الصحفي شكشك لدي العديد من المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية، فضلاً عن اشرافه وتنفيذه العديد من المبادرات الخيرية للأسر النازحة في مدينة رفح خلال فترة نزوحها للمدينة.

ومنذ بدء العدوان الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 161 صحفيا، وأصيب186اخرون، واعتقل 51 آخرون، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين.