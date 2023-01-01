الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بإخلاء مناطق شمالي غزة..

القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي، السبت، أوامر إخلاء قسري جديدة للفلسطينيين بمناطق واسعة بشمالي القطاع، استعدادا لمهاجمة المنطقة بزعم أن المنظمات تطلق منها قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

جاء ذلك وفق متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بمنشور على منصة “إكس”.

وقال: “إلى كل المتواجدين في أحياء المنشية، الشيخ زايد ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إخلاء مناطق سكنهم”.

وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة، بزعم إطلاق الفصائل الفلسطينية المسلحة قذائف صاروخية ضد إسرائيل، وفق أدرعي.

ولفت إلى أنه: “المنطقة المحددة تعتبر منطقة قتال خطيرة، نؤكد أن الاخلاء لا يشمل المرافق الطبية في المنطقة”.

وفي وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن صاروخين أُطلقا من شمالي قطاع غزة سقط أحدهما في البحر فيما تم اعتراض الآخر قرب عسقلان جنوب البلاد، دون وقوع إصابات.

وعادة ما تأتي أوامر الإخلاء قبل هجمات شرسة يشنها الجيش الإسرائيلي أو توغلات برية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وعلى مدار الأشهر الماضية، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء قسرا لمناطق واسعة في غزة؛ بدعوى القيام بعمليات عسكرية فيها ضد فصائل المقاومة هناك.

وعادة ما يلجأ النازحون إلى منازل أقربائهم أو معارفهم، أو يخرجون إلى المجهول، وينصبون خيامهم في الشوارع أو مراكز الإيواء المختلفة، رغم الظروف المعيشية الصعبة والقاسية، في ظل عدم توفر بدائل أخرى.

ويعاني النازحون من ندرة وسائل النقل اللازمة لنقل أمتعتهم بسبب شح الوقود، مما يضطرهم إلى استخدام العربات اليدوية أو توزيع الأمتعة على جميع أفراد العائلة.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 9 من كل 10 أشخاص يقيمون في غزة إلى النزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية.