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إسرائيل تقتل 19 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وتواصل تدمير مبان بقطاع غزة

السبت 14 سبتمبر 2024 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقتل 19 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وتواصل تدمير مبان بقطاع غزة



غزة /سما/

ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة منذ صباح السبت إلى 19 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، بينما واصل الجيش الإسرائيلي عمليات تدمير مبان سكنية بالقطاع.
وأفاد جهاز الدفاع المدني بغزة، في منشور عبر منصة تلغرام، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين نتيجة غارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية قرب مدرسة “دار الأرقم” شمال غرب مدينة غزة.
وفي وقت سابق، قال الدفاع المدني، في بيان، إن طواقمه انتشلت 11 شهيدا، بينهم 4 أطفال و3 سيدات جراء قصف طائرة حربية منزلاً لعائلة “بستان” في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
وفي بيان آخر، قال الدفاع المدني، إن سيدة قُتلت وأصيب آخرون، في قصف طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة “العمراني” شرقي مدينة غزة.
وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي واصل عمليات تدمير مبان ومربعات سكنية قريبة من محور “نيتساريم” الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.
وفي شمال القطاع، قال مسعفون إنهم نقلوا جثمان فلسطيني جراء استهداف مدفعي لمنطقة “المضخة” في بيت حانون.
وفي جباليا شمالي قطاع غزة، شنت طائرة إسرائيلية غارة على منزل لعائلة “الأشقر”، ما أسفر عن إصابة 8 فلسطينيين، بحسب شهود عيان لمراسل الأناضول.
وفي خان يونس جنوبي القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي المصنفة “آمنة” إسرائيليا غربي المدينة، بحسب مصادر طبية بمستشفى “ناصر”.
وفي رفح أقصى جنوب قطاع غزة، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف مبان سكنية غرب المدينة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في المناطق الشمالية الغربية.

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