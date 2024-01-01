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طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة

السبت 14 سبتمبر 2024 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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