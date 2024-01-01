  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الله يقصف شمال فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ

السبت 14 سبتمبر 2024 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يقصف شمال فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ



القدس المحتلة/سما/

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب اللله" اليوم السبت، المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في جيش الاحتلال وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجيستية في "عميعاد"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

كما دمّر حزب الله دبابة "ميركافا" إسرائيليةً على طريق "‏رويسات العلم – زبدين"، بحيث اشتعلت النيران فيها بعد استهدافها بصاروخ موجّه.

وأعلنت المقاومة أنّ هذين الاستهدافين يأتيان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً الاعتداء الذي استهدف بلدة الأحمدية.

وقالت القناة 11 الإسرائيلية: إطلاق نحو 20 صاروخا صباح اليوم على منطقة صفد دون تسجيل إصابات.

واضافت ان صواريخ أطلقت تجاه الجليل الأعلى وإصبع الجليل".

واندلع حريق هائل في غابة بالقرب من مدينة صفد في منطقة الجليل الأعلى نتيجة القصف الأخير من جنوبي لبنان، الليلة الماضية.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت احرونوت" : العملية البرية في رفح انتهت وتهريب السلاح لم يتم عبر أنفاق محور فيلادلفيا..

تركي الفيصل يتحدث عن “المذبحة الإسرائيلية” بغزة وحماس وطُوفانها..

رئيس الاستخبارات التركية يلتقي قادة من المكتب السياسي لحماس بصورة مفاجئة

معاريف": نتنياهو ينشغل بشنّ حرب ضد "الجيش" بدلا من القتال ضد حماس وحزب الله..

الاجتماع العربي الإسلامي الأوروبي : عقد مؤتمر دولي للسلام وانتقاد حاد لمجاز إسرائيل ودعم الاونروا واعادة السلطة لغزة

تقرير : عن تحركات مفاجئة لعناصر من جماعة “أنصار الله” اليمنية في سوريا..

استشهاد 60 مواطنا في غارات إسرائيلية بقطاع غزة منذ مساء أمس

الأخبار الرئيسية

هاريس: حان الوقت لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الأسرى

344 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

معاريف": نتنياهو ينشغل بشنّ حرب ضد "الجيش" بدلا من القتال ضد حماس وحزب الله..

الاجتماع العربي الإسلامي الأوروبي : عقد مؤتمر دولي للسلام وانتقاد حاد لمجاز إسرائيل ودعم الاونروا واعادة السلطة لغزة

"يديعوت احرونوت" : العملية البرية في رفح انتهت وتهريب السلاح لم يتم عبر أنفاق محور فيلادلفيا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية