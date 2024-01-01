حزب الله يقصف شمال فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ

القدس المحتلة/سما/

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب اللله" اليوم السبت، المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في جيش الاحتلال وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجيستية في "عميعاد"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

كما دمّر حزب الله دبابة "ميركافا" إسرائيليةً على طريق "‏رويسات العلم – زبدين"، بحيث اشتعلت النيران فيها بعد استهدافها بصاروخ موجّه.

وأعلنت المقاومة أنّ هذين الاستهدافين يأتيان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً الاعتداء الذي استهدف بلدة الأحمدية.

وقالت القناة 11 الإسرائيلية: إطلاق نحو 20 صاروخا صباح اليوم على منطقة صفد دون تسجيل إصابات.

واضافت ان صواريخ أطلقت تجاه الجليل الأعلى وإصبع الجليل".

واندلع حريق هائل في غابة بالقرب من مدينة صفد في منطقة الجليل الأعلى نتيجة القصف الأخير من جنوبي لبنان، الليلة الماضية.