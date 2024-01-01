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هاريس: حان الوقت لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الأسرى

السبت 14 سبتمبر 2024 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاريس: حان الوقت لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الأسرى



واشنطن / وكالات /

 كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة إن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى ذلك الاتفاق.
وفي تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا شرقي البلاد، قاطع عدد من الناشطين المناهضين للحرب على غزة والمطالبين بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل خطابا لهاريس التي ردت بالقول إنها تحترم الأصوات المعارضة للحرب.
ورأت أن الوقت قد حان من أجل بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الاسرى. وأكدت أن الإدارة الأميركية تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ويرى مراقبون أن عزوف الأميركيين المؤيدين لفلسطين بمن فيهم المسلمون والعرب عن تأييد هاريس قد يؤثر على حظوظها في الانتخابات المقبلة، رغم أن تلك الفئة تصوّت عادة للديمقراطيين ومن غير المرجح أن تمنح أصواتها للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ودافعت هاريس في وقت سابق عن “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، مع ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون من “تقرير مصيرهم”، غير أنها نأت بنفسها عن مطالبات رفعها أعضاء بـالحزب الديمقراطي تطالب بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

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