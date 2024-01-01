344 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٤٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

و أعلنت وكالة الاونروا انتهاء الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.

وأكدت أن الحملة نجحت بتحصين مئات الآلاف من الأطفال، و بلغت نسبة التغطية 90%.

غزة والشمال

وواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في قطاع غزة.

واستشهد تسعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وأربع نساء وعدد من المصابين والمفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة بستان في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة "العمراني" في شارع المنطار شرق منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة للمرة الثانية، مما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة مواطنين آخرين يسكنون في منازل مجاورة.

واصيب عدد من المواطنين إثر استهداف منزل لعائلة "الأشقر" في منطقة جباليا.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة المقادمة في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال غزة، دون وقوع إصابات.

وسط القطاع

واستشهد مواطنان واصيب خمسة بجراح بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة شيخة بمنطقة أبو غولة غرب المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال ارضاً زراعية في مخيم المغازي وسط القطاع.

جنوب القطاع

وارتقى ثلاثة شهداء وجرحى نتيجة قصف الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خانيونس.

ونسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية غرب رفح جنوب القطاع.