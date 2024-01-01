معاريف": نتنياهو ينشغل بشنّ حرب ضد "الجيش" بدلا من القتال ضد حماس وحزب الله..

القدس المحتلة/سما/

تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تصاعد الخلافات والانقسامات بين رئيس الحكومك الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقادة الجيش، إلى الحدّ الذي يجعل نتنياهو ينشغل بما وصفته بـ"حرب ضد عدو آخر، وهو الجيش"، بدلاً من "الاهتمام بجبهة الشمال".

وقال المراسل العسكري الإسرائيلي، ألون بن دافيد، في صحيفة "معاريف"، إنّ "الأقنعة أُزيلت هذا الأسبوع"، وإنّ "ما كان مجرد شعور غامض تحول إلى سياسة معلنة"، فالحقيقة هي أنّ "نتنياهو لا يقاتل ضد حماس أو حزب الله، بل يقف وحيداً أمام قادة الجيش".

وأضاف بن دافيد متسائلاً: "ما العجب في أنّ نتنياهو ليس لديه وقت فراغ للتعامل مع الشمال المشتعل؟ وهو منشغل بالحرب ضد العدو الأخطر: الجيش الإسرائيلي"، فـ"عبثاً" يحاول وزير الأمن، يوآف غالانت، "يوماً بعد يوم، المطالبة بنقل مركز ثقل القتال من الجنوب إلى الشمال".

وأشار إلى أنّ ذلك "بمنزلة مناشدة من غالانت لرئيس الوزراء، حتى يتذكر أنّ هناك حرباً أيضاً في الشمال، وأنّ التحدي هناك أكبر من التحدي في غزة".

لكن من المشكوك فيه أن يكون هذا الأمر "نفع، فنتنياهو مصمم على مواصلة الحرب في غزة، مكرراً الخدعة السطحية بشأن أهمية البقاء في محور فيلادلفيا"، وفق بن دافيد.

وما دام نتنياهو "يُصرّ على حرب أبدية في غزة"، وعلى "بقاء اثنتين من الفرق الثلاث الحاسمة في الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، فإنّ الجيش ليس مستعداً لبدء هجوم واسع النطاق في الشمال".

وتابع: "عندما تسمعون أنّ الفرقة 162 غادرت غزة، وبدأت التدريب على مخطط شمالي، فستكون هذه إشارة إلى أنّ هناك من يتذكر أن لدينا في الشمال مشكلة".

وفي هذا السياق، لفت بن دافيد إلى أنّ "حرب الاستنزاف تشهد تصعيداً يومياً في الشمال، إذ يقوم حزب الله بتوسيع المنطقة الأمنية، التي أنشأها عند الحدود الشمالية، بينما دخلت، هذا الأسبوع، مستوطنات روش بينا ونهاريا بالكامل ضمن مدى الحرب"، مضيفاً أنّ هذا التوسيع سيستمر "حتى يحدث شيء سيئ لا يمكن احتواؤه".

وفي خضمّ ذلك، "فُتحت جبهة أخرى يمكن أن تُغيّر الصورة"، وهي جبهة الضفة الغربية، التي "تقترب من نقطة الغليان"، بحسب بن دافيد، الذي أوضح أنّ العواقب المترتبة على التصعيد في الضفة هي "جذب أغلبية القوات البرية في الجيش إليها، الأمر الذي سيسلبه القدرة على تنفيذ جهود هجومية في غزة أو في الشمال، لأنّه سيفرض عليه تخفيف قواته هناك".

يأتي ذلك بينما تتعمّق الانقسامات والخلافات في الرأي بين المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين وحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية انتقاد أعضاء اليمين المتطرف في حكومته أيَّ اتفاق من أجل وقف إطلاق النار، في حين يُطالب مسؤولون أمنيون بالتوصل إلى صفقة لاستعادة الأسرى، مؤكّدين عدم أهمية احتلال محور "فيلادفيا"، مثلما يُروّج نتنياهو للجمهور.