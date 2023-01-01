تقرير : عن تحركات مفاجئة لعناصر من جماعة “أنصار الله” اليمنية في سوريا..

وكالات - سما-

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن جماعة “أنصار الله” اليمنية تنقل مقاتلين من قواتها إلى سوريا استعدادا لمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل.

وقال المصدر وفق وكالة “سبوتنيك”: “قوة قوامها لواء، تضم بضعة آلاف من قوات النخبة التابعة لـ”أنصار الله” وصلت إلى سوريا على مجموعات صغيرة عبر الأردن، بتنسيق استخباراتي سوري لبناني رفيع”.

وأضاف أن “القوة اليمنية التي وصلت إلى سوريا، تعد من أقوى التشكيلات القتالية لـ”أنصار الله” وأكثرها إعداداً وتجهيزاً، وأنه تم خلال الأشهر الماضية تدريبها على مهاجمة أهداف تحاكي مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية”.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عربية أنه وصل، صباح 2 آب /أغسطس، 4 من قادة “جماعة “أنصار الله” اليمنية إلى مدينة البوكمال السورية قادمين من الأراضي العراقية، عبر معبر “السكك” برفقة سيارات عسكرية، وفقاً لصحيفة “النهار”.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم قوات “أنصار الله”، أن “القوات المسلحة اليمنية، بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني، والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 343 ارتفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41,118 غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 95,125آخرين.

وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ”القضاء” على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.