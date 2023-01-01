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شهيدان ومصابون في غارات للاحتلال على قطاع غزة

الجمعة 13 سبتمبر 2024 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان ومصابون في غارات للاحتلال على قطاع غزة



غزة / سما/

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا في مدينة غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا بمخيم النصيرات، وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,118 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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