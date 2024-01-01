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استشهاد 60 مواطنا في غارات إسرائيلية بقطاع غزة منذ مساء أمس

الجمعة 13 سبتمبر 2024 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 60 مواطنا في غارات إسرائيلية بقطاع غزة منذ مساء أمس



غزة / سما/

ذكرت مصادر طبية، الجمعة، أن نحو 60 مواطنا فلسطينيا استشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ مساء أمس.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بأن امرأة وطفلا استشهدا وأصيب آخرون نتيجة قصف إسرائيلي فجر اليوم على منزل لعائلة "عقل" في شارع العشرين شرقي مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهدت الطفلة ذكريات محمد طلال ابو ريدة من خان يونس متأثرة بجراحها لتلتحق بباقي أشقائها السبعة الذين سبقوها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي.

واستهدفت غارة جوية اليوم، محيط مدرسة عين جالوت بمنطقة حسن البنا في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح، في قصف مدفعي، قبل ظهر الجمعة، على مخيم المغازي وسط قطاع غزة​​​​​​.

وكان آخر تقرير إحصائي صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 342 على قطاع غزة، أفاد بارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 41118 شهيد و 95125 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال التقرير إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيد و 96 اصابة خلال ال 24ساعة الماضية.

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

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