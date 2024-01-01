343 يوما من العدوان.: شهداء بالعشرات في مجازر مستمرة في قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 343 من الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 34 شهيدًا و96 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,118 شهيدًا و95,125 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وزعم جيش الاحتلال أنه قضى على المقاومة في رفح جنوب قطاع غزة، في إعلان هو الثالث من نوعه منذ بدء اجتياح رفح في السابع من مايو الماضي.

وقال الجيش إنه دمر ثمانين بالمئة من الأنفاق التي وجد معظمها مغلقًا من الجانب المصري.

واستمر القصف المدفعي والجوي لمدينة رفح، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى خمسة، بالإضافة إلى إصابات في قصف مدفعي استهدف منزلًا لعائلة البردويل في مواصي مدينة رفح. وانتشلت فرق الإسعاف 14 شهيدًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من مناطق متفرقة من رفح لمواطنين حاولوا العودة لمنازلهم.

وفي خان يونس، استشهد خمسة مواطنين في قصف استهدف منزل عائلة الزغبي جنوب شرق المدينة.

وسط القطاع

تصاعدت حدة القصف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة خلال ساعات الليل والصباح. وارتقى ثمانية شهداء وعدة إصابات في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة السلي ملاصقًا لمسجد التقوى في مخيم 1 وسط مخيم النصيرات.

واستشهد ستة مواطنين وأصيب 13 في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل عائلة شاهين في المخيم نفسه. وارتقى ثلاثة شهداء، بينهم طفلة، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو عريبان الذي كان يؤوي نازحين من عائلة حمدونة في المخيم.

وشنت طائرات الاحتلال غارة في محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

غزة والشمال

قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة نتيل في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. ووقعت إصابات في قصف طائرات الاحتلال بوابة مخبز السلطان في شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وعدد من الإصابات في استهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من سوق مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وارتقى شهيد وخمس إصابات، بينهم حالات خطيرة، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة أبو عصر في شارع قنديل بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، واندلع حريق في المنزل المستهدف.