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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول ملف الجولان في حزب الله

الخميس 12 سبتمبر 2024 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول ملف الجولان في حزب الله



القدس المحتلة / سما/

 أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال أحمد الجبر مسؤول ملف الجولان في حزب الله بسوريا في قصف استهدف القنيطرة .

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو في منطقة القنيطرة، ما أدى إلى مقتل أحمد الجبر. صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وذكر البيان أنه "في هجوم آخر، نُفِّذ في منطقة الرفيد (قرية تقع في محافظة القنيطرة بمنطقة هضبة الجولان) في جنوب سورية".

وقال البيان إنه خلال الهجوم المذكور، "هوجم مخرّب دفع نحو ارتكاب أعمال إرهابية ضد دولة إسرائيل، وعمل بالتعاون والتوجيه من إيران".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "في وقت سابق من اليوم، نجحت المقاتلات الجويّة في اعتراض هدف جويّ مشبوه كان في طريقه إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانيّة".

وأشار كذلك إلى أنه في وقت سابق اليوم، "تمّ رصد عدد من الطائرات المسيّرة المتفجّرة التي عبرت من لبنان، وسقطت بالقرب من منطقة ’كيرين نفتالي’" شمالي البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل شخصين؛ "عسكري، ومدني"، وذلك جراء استهدف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق القنيطرة – دمشق على مدخل بلدة خان أرنبة في سورية.

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