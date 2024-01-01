وزير التربية يعلن عن تغطية الرسوم والأقساط الجامعية لأبناء المعلمين

رام الله / سما/

أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم؛ وبالتعاون مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين عن التوافق مع الجامعات لدفع الرسوم والأقساط الجامعية عن أبناء المعلمين وذلك عن الفصل الدراسي الأول في جميع الجامعات الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بالتشاور مع مجلس رؤساء الجامعات بحيث يتم تغطية القسط لطالب واحد لكل معلم، ووفق آلية سيتم وضع صيغة مناسبة لذلك.

وبينت أن هذا القرار يأتي تأكيداً على دعم المعلمين وإسنادهم والتخفيف من الأعباء المالية الملقاة عليهم في ظل الظروف الراهنة، مع التأكيد على دور معلمينا ومعلماتنا في تجسيد أروع النماذج في الثبات والصبر وتحمل الأعباء، وبدء عام دراسي وجاهي مع المبادرة لانخراط المئات منهم للمدارس الافتراضية لتعليم الطلبة من قطاع غزة.