حزب الليكود : هذه هي خطة احتلال شمال قطاع غزة ..

القدس المحتلة/سما/

وقع عضو الكنيست أفيحاي بورون نيابة عن الليكود رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، يطالب فيها بتنفيذ "خطة الجنرالات" في قطاع غزة.

الخطوة بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية تهدف إلى إصدار قرار من الكابنيت بشأن هذا الموضوع. وتنص ما سميت بخطة الجنرالات فرض حصار كامل على شمال قطاع غزة ودفع من تبقى من السكان للنزوح نحو جنوب القطاع .

خطوة عضو الكنيست تأتي ردا على فشل إبرام صفقة التبادل. واضاف "بما أننا ننتظر منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر ابرام صفقة اختطاف أخرى، ونحن نرى أنها لا تحدث وأخشى ألا تحدث في المستقبل لأن السنوار ليس تحت الضغط، الصواب أن ما عليك فعله هو تطبيق الخطة سالفة الذكر .