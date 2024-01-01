على خلفية استشهاد الناشطة..تركيا تعتزم استصدار أوامر اعتقال دولية ضد قادة إسرائيل

اسطنبول / وكالات/

أعلنت تركيا، اليوم (الخميس)، أنها فتحت تحقيقا في استشهاد الناشطة التركية الأمريكية التي قتلت برصاص جيش الاحتلال في نابلس الاسبوع الماضي.

وذكرت أنقرة أنها ستسعى لاستصدار أوامر اعتقال دولية في أعقاب الحادث.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن جثمان الشابة أيسنور إزجي أيجي، البالغة من العمر 26 عامًا، سيصل إلى تركيا يوم الجمعة.

وزعمت وزارة الخارجية التركية "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم مرور هذه الجريمة دون عقاب". إلى ذلك، قال وزير العدل التركي، يلماز تونش، للصحفيين إن تركيا لديها أدلة تتعلق بالقتل المتعمد وأنها ستقدم طلبات للاعتقال الدولي ضد قادة الجيش الإسرائيلي.

وصرح رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، في وقت لاحق أن مقتل إيجي كان غير مقبول وأنه يجب ع