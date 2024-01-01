  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

على خلفية استشهاد الناشطة..تركيا تعتزم استصدار أوامر اعتقال دولية ضد قادة إسرائيل

الخميس 12 سبتمبر 2024 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
على خلفية استشهاد الناشطة..تركيا تعتزم استصدار أوامر اعتقال دولية ضد قادة إسرائيل



اسطنبول / وكالات/

أعلنت تركيا، اليوم (الخميس)، أنها فتحت تحقيقا في استشهاد الناشطة التركية الأمريكية التي قتلت برصاص جيش الاحتلال في نابلس الاسبوع الماضي.

وذكرت أنقرة أنها ستسعى لاستصدار أوامر اعتقال دولية في أعقاب الحادث.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن جثمان الشابة أيسنور إزجي أيجي، البالغة من العمر 26 عامًا، سيصل إلى تركيا يوم الجمعة.

وزعمت وزارة الخارجية التركية "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم مرور هذه الجريمة دون عقاب". إلى ذلك، قال وزير العدل التركي، يلماز تونش، للصحفيين إن تركيا لديها أدلة تتعلق بالقتل المتعمد وأنها ستقدم طلبات للاعتقال الدولي ضد قادة الجيش الإسرائيلي.

وصرح رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، في وقت لاحق أن مقتل إيجي كان غير مقبول وأنه يجب ع

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" تكشف المستور.. آلاف الإسرائيليين “يعودون إلى التيه” ويغادرون إسرائيل بحثًا عن الوطن والأمان منذ بدء الحرب

بمشاركة مصرية وقطرية ووفد من “حماس”.. مصدر رفيع يكشف عن حدوث “بادرة أمل” في مباحثات تهدئة غزة

مجزرة جديدة..14شهيداً و18 جريحاً في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة

هارتس : تحذيرات في إسرائيل من تعنت نتنياهو مع مصر

صحيفة لبنانية : مصر تتوقع ضغطاً أمريكياً على "إسرائيل" لـ"وقف النار" بغزة

إصابة 9 جنود "إسرائيليين" في غزة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية..

حزب الله” يطلق اليوم 100 صاروخ تجاه شمال إسرائيل ..

الأخبار الرئيسية

السيسي: استمرار الجهود مع قطر وأمريكا لتعزيز فرص وقف فوري لإطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات للفلسطينيين

إصابة 9 جنود "إسرائيليين" في غزة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية..

اسرائيل تتوعد السلطة بعقوبات قاسية : منع تحويل الاموال ووقف التنسيق الامني..

342 يوما من العدوان على غزة ..شهداء بالعشرات واستشهاد 6 من موظفي الأونروا

"هارتس" تكشف المستور.. آلاف الإسرائيليين “يعودون إلى التيه” ويغادرون إسرائيل بحثًا عن الوطن والأمان منذ بدء الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية