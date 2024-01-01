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إصابة 9 جنود "إسرائيليين" في غزة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية..

الخميس 12 سبتمبر 2024 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 9 جنود "إسرائيليين" في غزة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية..



غزة / سما/

أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 9 من جنوده في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي إلى 4440 برصاص المقاومة.

وأشارت معطيات جيش الاحتلال إلى أن 2280 جندياً أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

وأظهرت المعطيات ذاتها، أن 21 جندياً حالتهم خطيرة يتلقون العلاج حالياً، و159 يتلقون العلاج بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات فإن 708 جنود وضباط قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي بينهم 342 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر، عدواناً مدمراً على غزة أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 136 ألف فلسطيني من قطاع غزة، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "إسرائيل" عدوانها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

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