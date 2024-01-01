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الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس ومخيم الفارعة

الخميس 12 سبتمبر 2024 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس ومخيم الفارعة



طوباس / سما/

واصل جيش الاحتلال اليوم الخميس، عدوانه على محافظة طوباس لليوم الثاني على التوالي.

وتحاصر قوات الاحتلال المدينة من جميع مداخلها وتفرض حظرا للتجول عليها. كما أن هناك انتشار كبير للقناصة ووحدات المشاة، إضافة إلى تحويل عدد من العمارات إلى ثكنات عسكرية.

وبالتزامن مع حصار واقتحام طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال منتصف الليلة، مخيم الفارعة جنوب طوباس، واستشهد المواطن سفيان جواد عبد الجواد (46 عاما).

وقامت قوات الاحتلال بتخريب وتجريف مدخل المخيم وعدد من الطرق والبنى التحتية.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من المخيم الفارعة هم: مروان صالح نبريصي ونجله أسامة والشاب علي صبح.

وكان 5 شبان استشهدوا فجر أمس بعد قصفهم من طائرة إسرائيلية مسيرة قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس.

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