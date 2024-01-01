الصحة الفلسطينية : 34 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة

غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 34 مواطنا، وإصابة 96 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41118، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95125 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.