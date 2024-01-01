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استمرار عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيمها لليوم الثالث على التوالي

الخميس 12 سبتمبر 2024 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيمها لليوم الثالث على التوالي



طولكرم/ سما/

واصل جيش الاحتلال اليوم الخميس، عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية ونشرت القناصة المشاة داخل الشوارع والأزقة في حارات المخيم والبنايات العالية، وحوّلت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها قسرا، إضافة الى تدمير الشوارع والبنية التحتية.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان هم: مهدي زياد الجيوسي، وعبد أبو عصبة ومعاذ سمير الحارون.

وقال رئيس لجنة الخدمات في مخيم طولكرم إن الاحتلال منع إدخال المواد الغذائية الأساسية للمخيم، مشيرا الى أن الأوضاع الإنسانية صعبة جراء انقطاع المياه.

وأشار الى أن الاحتلال فجر 10 منازل بالمخيم خلال اليومين الماضيين.

وكان استشهد الليلة ثلاثة شبان بعد قصف مركبة في منطقة عزبة الحاج مسعود في ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وتم نقلهم اشلاء وجثث متفحمة الى مستشفيات المدينة. والشهداء هم: عماد الدين خضر مسعد شحادة (28 عاما) من مخيم نور شمس، ومحمد ناصر من مخيم نور شمس، وصلاح الدين عمار بدو من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

كما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة، وتتمركز آلياتها على مدخل الطوارئ الرئيسي، وتعرقل عمل طواقم الاسعاف والمرضى أثناء دخولهم إلى المستشفى أو خروجهم منه، واخضاعهم للاستجواب.

وعلّقت مديرية التربية والتعليم الدوام اليوم الخميس في كافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في طولكرم.

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