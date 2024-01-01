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الاحتلال يهدم منزلا ويعتقل 6 مواطنين من الخليل فجرا

الخميس 12 سبتمبر 2024 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا ويعتقل 6 مواطنين من الخليل فجرا



الخليل/ سما/

هدمت سلطات الاحتلال صباح اليوم، منزلا مأهولا بالسكان في منطقة بئر عركة غرب مدينة الخليل، كما اعتقلت 4 مواطنين من بلدة سعير ومواطنين من مخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال ترافقهم قوة من جيش الإحتلال هدموا منزل المواطن أنيس النتشة في منكقة بئر عركة، بحجة البناء بدون ترخيص.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اربعة مواطنين من بلدة سعير بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

وذكرت مصادر محلية انه تم اعتقال: رياض جرادات، مأمون الفروخ، قصي الفروخ و مصعب جبارين، وأربعتهم اسرى سابقون.

كما اقتحمت قوة من جيش الإحتلال منزل المواطن نعيم الجابري في مخيم العروب، وقامت باعتقاله مع نجله محمد، وذكرت مصادر محلية، بان اعتقال الجابري ونجله جاء بهدف الضغط على نجله الآخر ديار لتسليم نفسه لجيش الاحتلال.

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