الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر الماضي

رام الله / سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجلت ارتفاعاً نسبته 1.72% خلال شهر آب 2024 مقارنة مع شهر تموز 2024، بواقع 1.96% في قطاع غزة، وبنسبة 1.55%، وبنسبة 1.32% في القدس.

وأوضح الإحصاء في بيان، اليوم الخميس، أن ارتفاع الأسعار في فلسطين نتج عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 40.53%، وأسعار البطاطا بنسبة 29.69%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 24.32%، وأسعار البيض بنسبة 17.90%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.24%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.95%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.90%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.52%، على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 11.59%.

وأشار إلى أنه عند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2024 مع شهر آب 2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 53.17%، (بواقع 248.36% في قطاع غزة، وبنسبة 4.70% في القدس، وبنسبة 3.00% في الضفة الغربية).

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.96% خلال شهر آب 2024 مقارنة مع شهر تموز 2024.

يعود السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة إلى ارتفاع أسعار السلع، إذ ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط: البندورة بيوت بلاستيكية 20 شيقل/كغم، والكوسا 14 شيقل/كغم، والباذنجان 10 شيقل/كغم، والفلفل الحار 52 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 15 شيقل/كغم، والبطاطا 12 شيقل/كغم، والبصل الناشف 9 شيقل/كغم، والثوم الناشف 22 شيقل/كغم، والبيض 38 شيقل/2كغم، وخبز كماج 3.25 شيقل/كغم، والليمون والموز 11 شيقل/كغم لكل منهما، والتفاح 19 شيقل/1كغم، وسمك الدنيس 140 شيقل/كغم، والبنزين 160 شيقل/لتر، وزيت الزيتون 60 شيقل/كغم، مع التنويه إلى أن مستويات أسعار هذه السلع لا تزال أعلى بكثير عما كانت عليه الأسعار قبيل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة ارتفاعاً نسبته 1.55% خلال شهر آب 2024 مقارنة مع شهر تموز 2024، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 38.57%، وأسعار البطاطا بنسبة 19.93%، وأسعار البيض بنسبة 17.94%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.96%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.08%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.39%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.09%، على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.82%، و"البنزين" بمقدار 1.05%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط: البندورة العناقيد 10 شيقل/كغم، والكوسا 8 شيقل/كغم، والباذنجان 4 شيقل/كغم، والزهرة 7 شيقل/كغم، والملفوف 6 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 5 شيقل/كغم، والبطاطا 6 شيقل/كغم، والبيض 21 شيقل/2كغم، والبصل الناشف 4 شيقل/كغم، والدجاج 16 شيقل/كغم، والبلح 12 شيقل/1كغم، والافوكادو 19 شيقل/1كغم، وزيت الزيتون 35 شيقل/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 1.32% خلال شهر آب 2024 مقارنة مع شهر تموز 2024، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 23.92%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 13.29%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.01%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.97%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 2.60%، على الرغم من انخفاض وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 4.16%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 0.95%، و"البنزين" بمقدار 0.95%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 0.82%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: البندورة العناقيد 15 شيقل/كغم، والكوسا 12 شيقل/كغم، والباذنجان 7 شيقل/كغم، والزهرة والملفوف 9 شيقل/كغم لكل منهما، وسجائر مارلبورو 39 شيقل/بكيت 20 سيجارة، وسجائر وينستون 37 شيقل/بكيت 20 سيجارة، والليمون 8 شيقل/كغم، والموز 6 شيقل/1كغم، والتفاح 12 شيقل/1كغم، والاجاص 13 شيقل/كغم، والافوكادو 25 شيقل/1كغم، والبصل الناشف 5 شيقل/كغم، وطحين أبيض 6 شيقل/كغم.